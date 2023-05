"Via Nuova, chiarezza sui lavori"

Con una interrogazione alla Provincia, il consigliere Alessandro Guaraldi di Terre Estensi e consigliere comunale d’opposizione di Fratelli d’Italia, ha chiesto lumi a proposito di via Nuova. "Dopo le precipitazioni dell’ultimo mese il manto stradale è sprofondato creando un dislivello potenzialmente pericoloso per i veicoli – scrive –. Un avvallamento creatosi proprio in prossimità del ponte sullo scolo Guadora, area interessata non più di un anno fa dai lavori di ripristino stradale. Al momento è presente un semaforo temporaneo per alternare il traffico, ma autocarri e automobili possono transitare. Interrogo la Provincia – conclude – per sapere se il passaggio di mezzi pesanti sia stato considerato sicuro, vista la portata dell’avvallamento in oggetto, se i lavori conclusi l’anno scorso siano stati svolti a regola d’arte e se il dissesto stradale sia correlato a tali lavori".