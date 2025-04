Via Padova, schianto fra due auto all’alba: in quattro all’ospedale

Ancora uno schianto lungo via Padova. È di quattro feriti, fortunatamente non in maniera grave, il bilancio dell’ultimo incidente avvenuto sulla strada che dal Po conduce al centro della città. Coinvolte nello scontro sono state due vetture, per un totale di sei persone tra conducenti e passeggeri. Il tutto è accaduto all’alba di ieri all’altezza di Pontelagoscuro. Erano circa le 5 quando le due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate.

Immediato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi. I feriti (quattro in tutto) sono stati liberati dalle lamiere e affidati al personale dell’emergenza che, dopo le cure sul posto, li ha trasportati al pronto soccorso di Cona. A finire in ospedale, con ferite di lieve o media gravità, sono stati tre uomini di 20, 23 e 56 anni e una donna di 53 anni. Al vaglio l’esatta dinamica dell’incidente.