"Via Pambianco a Codigoro: lavori urgenti, sei milioni investiti per la sicurezza e i disagi della gente"

"Da domani potrebbe già cominciare, in via del tutto eccezionale, la riasfaltatura di via Pambianco e si completerà entro il 31 agosto". Lo affermano il sindaco di Codigoro Sabina Zanardi (nella foto) e l’assessore Stefano Adami, perché si tratta della circonvallazione dell’abitato codigorese ed oggi dopo i lavori, del gruppo In Rete per la sostituzione delle tubazioni del gas metano, è molto dissestata. I tanti tagli dell’asfalto, gli scavi che erano stati fatti per sostituire i tubi, creavano parecchi disagi agli automobilisti, senza contare gli scossoni che si sentivano al transito dei mezzi pesanti. "Ci scusiamo con la popolazione per gli inevitabili disagi – dicono – ma è in vista di un miglioramento generalizzato, indispensabile e non più rinviabile, delle condotte del gas. Ricordiamoci che nelle tubature scorre il metano e una sua fuoriuscita potrebbe creare dei disastri".

I due amministratori ricordano come, una volta fatto lo scavo, occorrano almeno sei mesi perché si stabilizzi in maniera sicura il terreno scavato e rimesso. Il sindaco e l’assessore ricordano come le strade comunali siano state oggetto di un approfondito monitoraggio, sul loro grado di ammaloramento. E fra breve via Coppi a Torbiera sarà asfaltata e rifatti i marciapiedi, le vie Crocettola, Pomposa Nord, Vivaldi e Prampolini saranno asfaltate mentre su XXV Aprile e Mascagni si interverrà sui marciapiedi. "I lavori di In Rete – aggiungono ancora – prevedono una spesa complessiva di 6 milioni e, iniziati a giugno del 2021, si concluderanno alla fine del 2025, nell’importo è compresa la spesa di 1,5 milioni di euro per riasfaltare. Ci sta a cuore la sicurezza della gente, comprendiamo i disagi e ce ne rammarichiamo, ma alla fine la soddisfazione, compenserà le difficoltà e le seccature subite".