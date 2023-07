Via Pavone, disagi per due giorni

Martedì e mercoledì, dalle 7 alle 18, il tratto di via Pavone, tra piazzale Dante e via Santa Caterina da Siena, sarà interrotto al transito (eccetto autorizzati) per lavori a cura di privati. Transito vietato anche in via Ermanno Farolfi, tra via Narni e via Pavone.

In entrambe le vie saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. Consentito anche il passaggio di pedoni e biciclette, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.