Via per Di Matteo Consigliere choc: "Il bimbo non fu eroe della mafia"

"Giuseppe di Matteo, se non avesse avuto questa disgrazia, non lo avrei mai visto tra le forze dell’ordine a combattere la mafia. Forse avrebbe avuto un altro percorso lavorativo. Non ditemi che sarebbe diventato un questore di polizia". E’ questa la frase di Gino Alberghini, consigliere della lista civica di maggioranza ‘E...avanti’ e nell’associazione Terre Matildee, pronunciata giovedì sera in consiglio comunale, che ha scatenato le reazioni non solo del Pd ma anche di alcuni membri della sua stessa maggioranza e della sua stessa lista. Era in corso la votazione per proporre, in un ordine del giorno congiunto, la possibilità di intitolare una via comunale al piccolo Di Matteo, rapito da Cosa Nostra, ucciso dopo due anni di prigionia, sciolto nell’acido a soli 14 anni. All’indomani dell’arresto di Messina Denaro in segno di unità nel contrasto al fenomeno mafioso, lo stanno facendo anche altri comuni, aderendo alla richiesta di Don Maurizio Patricello, parroco anticlan di Caivano. "Abbiamo assistito purtroppo ad una vergognosa espressione di cinismo nei confronti della memoria di Giuseppe Di Matteo, vittima innocente della mafia – rimarcano all’indomani i consiglieri del Pd e delle liste civiche ‘Bondeno intesta’ e di Davide Verri - . Alberghini ha argomentato con spietato cinismo che il ragazzo dodicenne, essendo stato figlio di un collaboratore di giustizia, non possa essere considerato completamente esterno ad un contesto mafioso". Alla fine tutti hanno votato l’ordine del giorno, ma tutto questo non passa sotto silenzio. "Vogliamo ribadire, il nostro sconcerto di fronte a tali dichiarazioni – insistono i consiglieri - prendendo posizione di totale distacco. Queste dichiarazioni sono vergognose ed irricevibili". Poi l’affondo: "Questo episodio segna certamente il punto più basso del dibattito politico cui abbiamo assistito finora – dicono - poiché oltre ad infangare la memoria del giovane rapito e ucciso in modalità brutali, sostiene il concetto inaccettabile secondo cui ‘le colpe dei padri ricadono sui figli’ e sottintende la logica predestinazione a diventare per forza criminali quando si ha l’unica colpa di nascere in un contesto sbagliato". Dal canto suo Gino Alberghini precisa: "Ho premesso di parlare a titolo personale e ho votato a favore dell’ordine del giorno – sottolinea Alberghini -. Ma per me è una vittima e non un eroe della mafia. Gli eroi sono quelli che hanno combattuto la mafia sapendo di poter essere uccisi e meritano prima degli altri l’intitolazione di una via. Falcone e Borsellino per fare un esempio. Giuseppe di Matteo è una vittima della mafia come tante altre di cui nessuno parla". Poi una riflessione: "Forse mi sono lasciato troppo andare – ammette – ma volevo fare una distinzione tra vittime ed eroi della mafia". Il sindaco Simone Saletti, poca voglia di commentare, poi dice: "Ogni consigliere della maggioranza ha libertà di espressione. Alberghini ha parlato a titolo personale e ha votato a favore. Personalmente ritengo che gli errori di un padre non debbano mai ricadere su un figlio che non ha colpa alcuna e che è stato vittima delle atrocità".