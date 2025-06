Via Prampolini,. Battaglia risponde:: "Sempre stata coerente"

"L’interpellanza che ho presentato non è un atto divisivo, ma uno strumento previsto dal regolamento del Consiglio comunale, che ho scelto di utilizzare per chiedere trasparenza su un intervento che riguarda direttamente i cittadini di Dosso: la riqualificazione, discutibile e tardiva, di via Prampolini". Maura Battaglia, consigliera di maggioranza a Terre del Reno, replica così dopo la sua destituzione da capogruppo per aver reso pubblica un’interpellanza all’amministrazione Lodi sulla strada condivisa con Cento. "Ho agito nel pieno rispetto del mio ruolo istituzionale, senza polemiche o attacchi personali. Ho posto domande formali e pubbliche, come è giusto fare in democrazia – dice –, mi si rimprovera di non aver prima coinvolto il gruppo, ma va detto che nonostante fossi stata capogruppo, non mi hanno mai invitata alle riunioni di giunta. Un’esclusione sistematica con radici chiare: non sono mai stata per la giunta una persona comoda, ho sempre preferito la coerenza al silenzio, il confronto alla complicità e soprattutto alla trasparenza". E ribatte. "A chi insinua che l’interpellanza sia stata presentata per interesse personale, rispondo con chiarezza – prosegue – sì, vivo in via Prampolini e per questo conosco bene da anni le difficoltà e i disagi di quella strada, condivisi ogni giorno con decine di famiglie, anziani, bambini e imprenditori di attività. E oggi non posso più tacere davanti a un problema che coinvolge tanti cittadini".