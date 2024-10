"Via Prampolini, buche e incidenti. I lavori? Qui non si muove una foglia"

Ancora incidenti e rabbia in via Prampolini, strada divisa a metà tra i comuni di Cento e Terre del Reno. "Sono finite fuoristrada alcune auto, durante le piogge era ridotta in pessime condizioni. Ormai non sappiamo più a chi rivolgerci perché finalmente venga sistemata", dicono esasperati i residenti, tra questi un padre che ha appena soccorso la figlia finita nel fosso con la sua vettura. La questione è finita anche sul tavolo del prefetto, c’erano state assicurazioni da parte del comune di Cento alcuni mesi fa. Sul piatto i soldi, una data per i lavori. Indicativamente a fine estate. "Qui non si è visto nessuno, nemmeno un operario. Tutto fermo", denunciano i cittadini. La cifra per sistemare la strada deve essere divisa tra i due Comuni. Terre del Reno ha già pronta la cifretta per fare l’intervento, l’annuncio ormai di alcuni mesi fa anche del Comune di Cento aveva portato la speranza tra i cittadini e le imprese che si affacciano su via Prampolini.

"Luglio è passato, anche agosto, settembre, ormai ottobre è al giro di boa – accusano – ma di quei lavori annunciati non c’è stata traccia. Qui c’è una questione legata alla sicurezza dei residenti. Del resto anche il prefetto ha sottolineato con alcune comunicazioni questo aspetto certo non irrilevante. Eppure siamo ancora qui a contare gli incidenti. La strada è tutta una buca, non ha il bordo. Basta un niente per finire nel fosso, come succede sempre più spesso".