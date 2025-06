Via Prampolini, ’Terre Unite’ replica: "La consigliera non ci rappresenta"

A seguito dell’interpellanza presentata dalla consigliera Maura Battaglia in merito alla situazione di via Prampolini, il gruppo consiliare “Terre Unite” ritiene necessario prendere le distanze da un’iniziativa personale, promossa senza alcun confronto preventivo con il gruppo stesso né con l’amministrazione comunale. L’interpellanza è stata infatti portata avanti dalla consigliera in autonomia, nonostante fosse pienamente a conoscenza della situazione e degli accordi già raggiunti con il Comune di Cento, che prevedono il cofinanziamento dei lavori e la realizzazione degli interventi nel periodo fine agosto -settembre 2025. La consigliera era altresì informata delle tempistiche tecniche e burocratiche necessarie alla loro realizzazione.

Consideriamo questo atto una rottura del rapporto fiduciario con il gruppo e con la maggioranza, poiché ha anteposto un interesse personale all’interesse collettivo e istituzionale, trattandosi peraltro della Via in cui risiede, un’azione senza nessuna utilità dal lato pratico, né per la via già interessata da intervento, né per il territorio di Dosso. Una rappresentanza efficace del territorio passa infatti attraverso il dialogo, la collaborazione e la condivisione delle strategie, non attraverso iniziative solitarie e divisive. Per queste ragioni, riteniamo che la consigliera Battaglia non possa più rappresentare il nostro gruppo consiliare. Nel prossimo consiglio comunale verrà formalizzata la nomina di un nuovo capogruppo. Ricordiamo che il territorio di Dosso così come tutte le altre località, è al centro dell’attenzione amministrativa, come dimostrano gli investimenti già realizzati e quelli che sono in programmazione che a breve saranno illustrati ai cittadini.