Via rami spezzati, foglie e detriti Palata, scatta la pulizia all’impianto

BONDENO

Liberare le griglie dai materiali portati dalle piene di maggio, dividendo i rami da destinare al trinciato che diventerà compostaggio naturale e biodegradabile, dalla plastica che viene invece raccolta dagli addetti e smaltita nelle apposite discariche. E’ quello che in questi giorni, con ruspe, camion, uomini e mezzi al lavoro, sta facendo il Consorzio Bonifica Burana in uno degli impianti più importanti di scolo del territorio comunale di Bondeno, ovvero nell’impianto Palata. Ieri è stato ‘giorno di pulizie’. Le piene di maggio infatti hanno lasciato molto materiale negli sgrigliatori e dopo essere stato raccolto, depositato e pulito da tutti gli oggetti "non conformi", questo materiale è destinato ad essere tranciato e a diventare rifiuto vegetale biodegradabile destinato al compostaggio. Proprio la gestione dei materiali portati dalle piene, che intralcerebbero al momento del bisogno lo scorrere delle acque, è tra i lavori che impegnano il consorzio in questi mesi estivi che anticipano le eventuali piene dell’autunno. L’impianto idrovoro di scolo Bondeno Palata, Bondeno è un’eccellenza. Attraverso l’impianto vengono immesse nel fiume Panaro, tramite il canale Emissario delle Acque Basse, le acque di pioggia e reflue dei terreni più depressi. Quando, in caso di piena, il livello idrico di Panaro non consente lo scarico a gravità, 6 gruppi di pompaggio sollevano l’acqua per immetterla nel fiume.

cl.f.