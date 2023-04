Via Ravenna, il progetto è stato sbagliato

Caro Carlino,

da quando è stata costruita

la mini rotatoria per agevolare l’ingresso al parcheggio

del supermercato Aldi,

si verificano lunghe file

di macchine in ingresso alla città, con conseguenti proteste degli abitanti del luogo

e degli stessi automobilisti.

Il problema non pare di facile soluzione, considerato

lo spazio disponibile

per poter rimediare.

Ho letto di recente sul giornale la proposta

di poter allargare

la rotatoria occupando

lo spazio dove era situato

il distributore di benzina.

Non so se questo non sia stato fatto per evitare problemi di stabilità al campanile della chiesa. In ogni caso,

tutto ciò poteva essere evitato anni fa quando

si decise di costruire

il sottopassaggio ferroviario.

A mio parere, occorreva congiungere via Ravenna

con la rotatoria di via Comacchio, costruendo un cavalcaferrovia.

Mi domando: ma perché

non si optò per questa soluzione?

Biondi Colombo