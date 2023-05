Via Ripagrande, quando finiranno i lavori e i disagi?

Caro Carlino,

fa piacere vedere tanti lavori per migliorare la nostra bellissima città. Ma in via Piangipane e in via Ripagrande i lavori si stanno prolungando oltre misura. Si ipotizzava

che alla fine di aprile fossero terminati e invece a metà maggio il maxi cantiere è ancora indietro per essere terminato. Oltre al problema dei parcheggi, resta anche (e soprattutto) quello del traffico che va a rilento ed è caotico a causa della lunga chiusura di via Darsena in cui non si sa quando i lavori verranno conclusi. L’assessore di competenza potrebbe darci alcune indicazioni per il termine della riqualificazione e del cantiere?

Alcuni residenti della zona