Via Ripagrande, temporanea interruzione al transito

Gentile lettore, i lavori di asfaltatura di via Ripagrande, nel tratto tra via Boccaccanale Santo Stefano e via Calcagnini, inizieranno proprio domani (per concludersi entro venerdì 10 novembre salvo maltempo). Ecco quindi che in quel tratto di Ripagrande sarà istituito il divieto di transito eccetto gli autorizzati, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per il necessario ripristino del doppio senso di circolazione provvisorio. Potrà transitare chi ha proprie autorimesse, i mezzi di soccorso e chi trasporta persone invalide. Tra via Ripagrande e via Piangipane sarà invece invertito il senso unico.