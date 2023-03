"Via Rondona caotica e pericolosa: servono interventi di sicurezza"

Un’interpellanza della lista civica ‘Viviamo Vigarano’ per puntare i fari dell’attenzione su via Rondona. Chiedono interventi di manutenzione e attraversamenti pedonali sicuri. "Lo stato manutentivo delle carreggiate risulta in rapido, continuo e consistente peggioramento, – scrivono al sindaco allegando foto e documentazione – con numerosi punti di cedimento in particolar modo sulla carreggiata nord-ovest in direzione di Vigarano Mainarda. Il manto stradale in numerosi punti si sfalda". Se via Frattina infatti, è stata di fatto chiusa al traffico e la possono percorrere solo i residenti e chi ha delle attività, il traffico si è riversato proprio su via Rondona. "Il traffico veicolare che la percorre è sempre più numeroso – segnalano i consiglieri comunali Lisa Pancaldi (nella foto), Olao Guidetti e Salvatore Ilacqua – con il rischio sia di danneggiamento per i mezzi sia per l’incolumità dei trasportati". Non è tutto. La recente apertura di un secondo accesso alla via Rondona dell’urbanizzazione dell’impresa Corazza Costruzioni, in corrispondenza della via Germania e di fronte a via delle Rose "pone l’esigenza – spiegano i consiglieri – di avere un secondo attraversamento pedonale di raccordo appunto fra questa zona ed il centro abitato del paese, magari più lontano, rispetto al primo ed unico attraversamento esistente di fronte a via dei Tigli e dalla curva di fronte all’accesso dell’Antico Casale. Qui molti vanno a forte velocità e creano pericoli ai pedoni che attraversano la strada". Da qui la richiesta dei consiglieri della lista civica al sindaco di "verificare le condizioni di sicurezza della via Rondona e l’adozione di tutte le misure di urgenza necessarie a scongiurare rischi per l’incolumità di chi vi transita", compresa la risistemazione della strada e la realizzazione di un attraversamento pedonale.

Claudia Fortini