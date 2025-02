"Via San Romano, curiosa di conoscere i progetti"

Caro Carlino, oggi anno del Signore 2025, mercoledì 19 febbraio, per la prima volta ho sentito parlare di Via San Romano, nell’aula del consiglio comunale durante la commissione del progetto Hub. L’assessore Francesco Carità ha parlato di un progetto per Via San Romano, con fondi del comune, ancora in fase di definizione. Non so in quante lettere ho trattato della condizione della via, della sua importanza, della necessità di intervenire per la sua condizione indecorosa, trascurata, negletta. Sia l’attuale amministrazione che quella degli altri, vedevano la realtà dello stato in cui era ridotta ma mai hanno pensato di provvedere! Io non ho mai capito il perchè!! Ora ci sarà un un progetto, come vorrei sapere dall’assessore qualche cosa? Ha parlato di un progetto sperimentale, questo mi fa paura, in San Romano non si devono fare esperimento (tipo Cortevecchia) è una via medievale e tale deve rimanere. Io che lì ho la mia casa la conosco bene e so che cosa serve: buon senso e rispettare la storia. Aspetterò un comunicato stampa, un articolo sul Carlino, insomma qualche notizia concreta. Aspetto e spero. Un saluto, Pasquina Ferrari

* * *

LUNGHE ATTESE IN VIA BOLOGNA: QUANDO FINIRANNO I LAVORI?

Caro Carlino, ho sempre cercato negli ultimi anni di evitare via Bolgna e faccio sempre via Ferraresi. L’altro giorno ho voluto andare diritto dopo la rotonda dell’Ipercoop e per per arrivare all’incrocio di via Mulinetto ci ho impiegato più di 20 minuti: una cosa assurda dover stare in coda per le sbarre giù della ferrovia e dopo tutte le code ai semafori. L’apertura senza più le sbarre quando avverrà? dobbiamo aspettare ancora decenni ? f. m.