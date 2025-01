Via Scienze e Romiti, lavori alla rete elettrica

Per consentire l’esecuzione di lavori di potenziamento delle linee elettriche, per conto di E-distribuzione, da oggi in via delle Scienze e via Romiti sono previste modifiche alla viabilità. Via delle Scienze sarà chiusa al transito (eccetto autorizzati) nel tratto tra via Carlo Mayr e via del Carbone, mentre via Romiti sarà chiusa al transito (eccetto autorizzati) nel tratto tra via delle Scienze e via Paradiso. Saranno ammessi solo i veicoli con possibilità di ricovero fuori dalla sede stradale.