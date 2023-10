Via Torre riapre dopo la rimozione della chiusa a Copparo

COPPARO

Via Torre lungo la sp 20 verrà riaperta al traffico con senso unico alternato da sabato prossimo, dopo aver superato la problematica determinata dalla vecchia chiusa in muratura. Nel corso della seconda fase dei lavori di Metropoli del Paesaggio per la realizzazione di una nuova pista ciclabile e di un approdo per imbarcazioni, infatti, si era incontrato un problema imprevisto: una vecchia chiusa in muratura molto degradata e fatiscente che causava infiltrazioni di acqua verso la campagna, con conseguenti abbassamenti del tratto stradale corrispondente. Dopo aver consultato il Consorzio di Bonifica e l’Autorità Regionale di controllo delle acque, si è deciso di rimuovere il manufatto e bloccare qualsiasi passaggio di acqua verso la campagna con un’apposita paratia. In corrispondenza della chiusa più recente, invece, si è creata una intelaiatura che permetterà di garantire il passaggio dei mezzi e contestualmente gli interventi di manutenzione necessari al Consorzio di Bonifica. Al di là della problematica, i lavori hanno visto l’esecuzione dello scavo di sbancamento e della pulizia della sponda fluviale, l’infissione delle palancole, lame in metallo necessarie all’allargamento della sede stradale verso il fiume, e la realizzazione di un cordolo lungo tutto il tratto. Per quanto riguarda il nuovo approdo fluviale nei pressi di Villa Mensa, dopo i primi interventi di contenimento del terreno, è stata realizzata una platea in cemento che garantirà lo sbarco alle imbarcazioni: un angolo ribassato a filo dell’acqua permetterà l’attracco di piccole barche e canoe.