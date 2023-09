Via Torre rimane vietata alle auto Un’antica chiusa blocca i lavori

Il cantiere rallentato per un imprevisto: una chiusa ammalorata dall’ampio basamento

La chiusura della sede stradale di via Torre, a Sabbioncello San Vittore, è stata forzatamente protratta a causa di un imprevisto incontrato nel corso della seconda fase dei lavori di Metropoli del Paesaggio, per la realizzazione di una nuova pista ciclabile e di un approdo per imbarcazioni. Durante i previsti interventi di infissione delle palancole metalliche è emersa una chiusa storica, particolarmente ammalorata, le cui fondazioni sono risultate molto ampie. Per le condizioni e le caratteristiche del manufatto si è reso necessario coinvolgere la Regione e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, così da avere il via libera a intervenire.

Si tratta di un’opera molto delicata a cui porre mano: saranno effettuati sondaggi per definire l’ampiezza del basamento della chiusa, così da procedere a un allargamento del percorso palancolato in quel tratto; contestualmente verrà rimossa la parte fatiscente della struttura, che sarà abbassata sotto il piano stradale. Proseguirà dunque la modifica della viabilità fino al termine di questa fase, per operare in condizioni di sicurezza, considerato l’impiego di macchinari di grandi dimensioni. Il traffico sarà interamente deviato su via Mazzocca e via Mazzoclina.