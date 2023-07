"Via Vallelunga, interventi concreti per una maggiore sicurezza"

"Valuteremo le richieste per dare seguito ad uno studio e pianificazione degli interventi". A dirlo gli assessori Andrea Maggi e Alessandro Balboni, presenti all’incontro di lunedì nel quartiere di via Vallelunga a Pontelagoscuro, nel merito di una valutazione per una nuova pista ciclabile, pedonale e sistemazione del piano stradale. Una richiesta formalizzata dai residenti, con portavoce Sergio Guiducci, il quale tramite la collaborazione del consigliere comunale Federico Soffritti ha organizzato l’incontro pubblico con l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Maggi e l’assessore all’ambiente Alessandro Balboni, presente anche il dirigente Antonio Parenti del settore opere pubbliche. Un confronto tra Comune e residenti di Pontelagoscuro, i quali hanno esposto le problematiche legate al manto di via Vallelunga, con criticità per i pedoni e ciclisti. "Le osservazioni – così Maggi – saranno oggetto di una valutazione tecnica sulla fattibilità con un apposito studio degli uffici. Contiamo in autunno di ritornare con una proposta che possa andare a migliorare e sistemare lo stato attuale di via Vallelunga". Una prima richiesta era stata fatta l’8 marzo per porre all’attenzione in maniera costruttiva ad alcune situazioni, da valutare sui lati destro e sinistro di via Vallelunga, tra queste la sistemazione del manto e la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale. Nello specifico di quest’ultima i cittadini hanno sottolineato come sia mancante dal civico 64 all’86, un tratto stradale dove ci sono varie situazioni di pericolo per chi transita con la bicicletta o a piedi. L’assessore Balboni ha ribadito come "abbiamo raccolto le richieste, ora l’impegno è quello di valutare tutte le opportunità necessarie, contestualmente alle indicazioni tecniche. Importante avere un canale diretto con i cittadini, sicuramente torneremo per dare risposte concrete". Mario Tosatti