Ferrara, l’appello da via Verga: “Acqua dal tetto e muffa. Un pericolo, intervenite”

Ferrara, 4 maggio 2025 –

Le macchie sulle pareti sono evidenti, così come l’intonaco ogni giorno sempre più ‘mangiato’ dall’umidità. Sul pavimento le pozze d’acqua si allargano, fino a lambire gli ingressi degli appartamenti. Una situazione che sta esasperando alcuni condomini del complesso residenziale Acer di via Verga 27 i quali, dopo una serie di segnalazioni e chiamate, hanno deciso di affidare il proprio appello al giornale.

La lettera porta in calce dieci firme di altrettanti abitanti della palazzina in questione. La richiesta è quella di risolvere un problema che sta creando sempre più disagi a chi vive tra quelle mura. La situazione – va chiarito – sarebbe comunque già all’attenzione dell’Azienda Casa, la quale sta già programmando gli interventi necessari. Al momento, però, le problematiche permangono.

Per capire i contorni della vicenda bisogna partire dall’inizio. La lettera al giornale è stato infatti soltanto l’ultimo atto dei residenti che da tempo chiedono che si faccia rapidamente qualcosa per fermare le infiltrazioni di acqua e umidità all’interno dell’edificio. “I condomini – si legge nella missiva – da diversi mesi lamentano infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dal lastrico solare di copertura dei piani sottostanti, causando muffa e umidità anche agli appartamenti, oltre al pericolo di scivolare da parte dei residenti”. Come anticipato, gli abitanti del complesso di via Verga si erano già attivati con chi di dovere. Ma, almeno finora, senza risolvere granché. “A nulla sono servite le varie segnalazioni effettuate dai condomini al numero verde – prosegue la lettera –, l’ultima è stata effettuata in ufficio per un appuntamento il 18 marzo. Si è anche chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, rilevata la criticità, hanno segnalato al proprietario l’operazione effettuata sul fabbricato”.

Poi l’affondo. “Nonostante le norme giuridiche impongano ad Acer l’obbligo di effettuare una regolare manutenzione al fine di tutelare il lastrico solare a copertura del piano sottostante, a oggi i pochi interventi dei manutentori si sono rivelati inutili e privi di professionalità, limitandosi a spargere segatura per assorbire l’acqua che ormai deborda anche lungo le scale e i pianerottoli, creando uno stato di degrado”. Da qui la decisione di portare il caso all’attenzione dell’opinione pubblica. Dal canto suo Acer, attraverso il direttore generale Diego Carrara, spiega di essere a conoscenza delle criticità che interessano l’area di via Verga. “Sono già state svolte verifiche e individuate le problematiche – chiarisce Carrara –. Faremo ulteriori approfondimenti e, non appena possibile, partiremo con i lavori”.

f. m.