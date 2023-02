"Viabilità a rischio, stop ai disagi"

Disagio nella viabilità nelle vie centrali di Argenta e relativa consultazione popolare, su queste tematiche insorge Fratelli d’Italia. "Non vi è la necessità di queste modifiche – afferma il coordinatore del partito di Giorgia Meloni, Nicola Fanini - che porteranno solo a un riversamento del traffico in vie più strette e sensibili come via Travasoni. Uno spettacolo ignobile che porta piazza Garibaldi e via Mazzini a diventare una delle zone più desolate di Argenta". Secondo il giovane tribuno di Fratelli d’Italia, coordinatore locale e leader provinciale dei giovani di Fdi, sono "interventi inutili e dannosi, che l’amministrazione tenta di giustificare con un inesistente problema incidenti nell’incrocio tra le vie Matteotti e Mazzini. Ritardi imbarazzanti che hanno portato a disagi notevoli".

Franco Vanini