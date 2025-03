Viabilità e sicurezza: ecco il Comitato

Si riunito ieri, in sala consiliare a Comacchio, il tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per raccogliere informazioni ed esigenze in vista della stagione balneare che "inizia già con l’esodo pasquale", come evidenziato dal prefetto Massimo Marchesiello, che ha presieduto l’incontro, affiancato dal sindaco Pierluigi Negri. Cantieri nella superstrada Ferrara-Mare, la sicurezza sul territorio e il tema sensibile della gestione degli animali in spiaggia, sono stati tra i principali temi affrontati al tavolo, al quale erano presenti il vicario del Questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e Guardia di Finanza, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il comandante della sezione locale della Polizia Stradale, il rappresentante di Arpae, nonché esponenti di associazioni di categoria e associazioni dei gestori di stabilimenti balneari. Dall’incontro è emersa la volontà di condividere analisi e strategie per garantire un’estate sicura ai comacchiesi e ai tanti frequentatori del litorale, seguendo il programma delle azioni messe in campo un anno fa che hanno dato buoni risultati: "Tutti gli indici sulla sicurezza, rapine, furti, violenze sessuali sono in calo", ha sottolineato il comandante provinciale dei Carabinieri.

Dati confortati da quelli forniti dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, che ha riferito come i controlli abbiano consentito il sequestro di "oltre 4.500 prodotti di cui 1.500 derivanti dall’abusivismo commerciale, mentre la parte restante riguarda merce contraffatta". Numeri, questi, frutto anche della collaborazione con i privati che hanno investito sulla sicurezza delle loro attività, anche avvalendosi di vigilanza privata.

Durante l’incontro, preoccupazione è stata espressa dagli operatori turistici per i cantieri sulla superstrada. Sul tema, il prefetto ha annunciato un comitato operativo sulla viabilità con Anas che si riunirà a breve. Inoltre, è stata rimarcata l’importanza delle telecamere pubbliche posizionate sul territorio, comprese quelle private, per il controllo delle aree. Il comandante della Polizia locale Paolo Claps ha annunciato l’installazione di nuove telecamere e il potenziamento dell’illuminazione in alcuni punti del territorio. Durante l’incontro sono state altresì discusse le problematiche legate alla movida: l’obiettivo resta quello di potenziare il modello di sicurezza integrata.

Valerio Franzoni