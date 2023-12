Viabilità, nuove asfaltature nelle strade di Gradizza

COPPARO

Ultime lavorazioni a Gradizza del quarto pacchetto di asfaltature volte a mettere in sicurezza la viabilità locale di Copparo. Si tratta di uno step per cui l’investimento complessivo da parte dell’Amministrazione comunale ammonta a 900mila euro. Le operazioni per il ripristino di via don Giovanni Bigoni e piazza Gino Melotti prevedono la fresatura del manto stradale e del piano di calpestio di alcuni tratti di marciapiede per uno spessore di tre centimetri, il diserbo chimico di alcune aree della piazza Melotti e la pulizia del bordo piazza con la rimozione di terriccio e ghiaia dalla pavimentazione, la posa di una cordonata stradale a delimitazione dell’area verde e lo sbancamento di parte dell’area per la formazione sottofondo stradale della piazza.

Si proseguirà poi con la costruzione della massicciata stradale con stabilizzato, la messa in quota di pozzetti e la sostituzione dei coperchi, la bonifica delle aree maggiormente deformate con la stesa di uno strato di base in spessore medio di cinque centimetri e la realizzazione della nuova pavimentazione, completata dalla segnaletica orizzontale. Nell’ambito del quarto pacchetto erano state realizzate opere nelle frazioni di Saletta (su via Piazza, via Athos Pizzinardi e via Vigara), Tamara (via Pioppa e piazza XX Settembre), Ambrogio (via Gilberto Zappaterra) e su vie del capoluogo.

v. f.