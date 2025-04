"Viabilità più sicura tra i lidi Estensi e Spina"

È stato ufficialmente aperto alla viabilità, il nuovo ponte di collegamento tra Lido degli Estensi e Lido di Spina, che ha sostituito la vecchia infrastruttura diventata ormai inadatta a sostenere il traffico odierno ed era fonte di disagi e pericoli. Ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’amministrazione guidata dal sindaco Pierluigi Negri, del presidente del consiglio comunale Pier Paolo Carli, della consigliera regionale Marcella Zappaterra e di tutti gli attori che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera lunga 70 metri e larga 9,30 metri, con carreggiata a doppio senso di marcia, oltre alla pista ciclopedonale. Non solo. Come ricordato dal primo cittadino, l’infrastruttura è dotata di un innovativo impianto di illuminazione RGB, "capace di vestirsi di colori diversi nelle varie occasioni e, in stretto contatto con il Trepponti di Comacchio".

Un investimento importante, per un importo totale di 2.780.000 euro, di 2.423.000 stanziati dal Comune di Comacchio, 210mila di contributo Cadf e 147.915,71 euro di finanziamento regionale tramite il progetto ‘Bike to work 2021’. Significativa anche l’intitolazione della nuova infrastruttura: "Abbiamo scelto un nome – ha spiegato il sindaco – che potesse raccontare una storia, trasmettere identità, radici e memoria: Ponte dei Pelasgi", in riferimento al mitico popolo preellenico, citato dagli storici greci e latini, "ritenuti da numerose fonti i fondatori della antica città di Spina, crocevia di scambi, cultura e ricchezza tra le più importanti dell’Adriatico nella antichità". Il primo cittadino ha ringraziato coloro che hanno concorso alla realizzazione del ponte: il dirigente del Settore Lavori pubblici architetto Daniele Cavallini "per la guida tecnico-amministrativa. All’ingegner Erik Bellotti, responsabile unico del procedimento, per la dedizione e la competenza nel seguire ogni fase dell’opera", alla Regione per il contributo economico riconosciuto, a Cadf spa che si è fatto carico della nuova condotta idrica, che correva in aderenza al vecchio ponte ed oggi è collocata sotto il canale Logonovo; e ancora, alla Enser srl per la progettazione, alla responsabile della direzione lavori e sicurezza ing. Lara Giovagnoni e alla De.Ma srl esecutrice dell’intervento. La benedizione di padre Lorenzo Massacesi ha anticipato l’immancabile taglio del nastro, accompagnato dall’applauso dei presenti. L’assessore al Turismo Emanuele Mari sottolinea come "oltre che risolvere annosi problemi di viabilità e sicurezza, la nuova infrastruttura si inserisce in modo più compatibile nell’ambiente contribuendo ad accrescere la valenza turistica dell’intero contesto".

Valerio Franzoni