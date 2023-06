Viabilità, scatta il limite dei trenta "Così si aumenta la sicurezza"

Il Comune di Comacchio ha introdotto alcune modifiche alla viabilità del territorio comunale, entrate in vigore in questi giorni. Nel centro di Lido degli Estensi (nel tratto di viale Carducci tra viale Dante e viale Leopardi) sono istituiti una zona a traffico limitato, il limite massimo di velocità dei veicoli in 30 chilometri orari e un senso unico di marcia. Inoltre, è previsto il divieto di circolazione, accesso, transito e sosta a tutti i veicoli a motore ad esclusione di quelli autorizzati. Sino al 10 settembre saranno attive le seguenti Ztl: a Lido Nazioni, Lungomare Italia - da V.le Germania a V.le Francia - e viale Jugoslavia - da Via Portogallo a L.re Italia, tutti i giorni dalle 20 alle 24; a Lido di Pomposa, viale Mare Adriatico - da V.le Dolomiti a via Valsugana, tutti i giorni dalle 20 alle 24; a Lido degli Estensi, nel tratto di viale Dante – da V.le Carducci alla rotatoria posta all’intersezione con V.le Castagni - e l’asse viario dei Viali CarducciQuerce - da V.le Dante a V.le Cedri, tutti i giorni dalle 15 alle 01 del giorno successivo. Mentre nel tratto stradale ad "L" composto da V.le Carducci – da v.le Manzoni a v.le Leopardi – e da v.le Leopardi – da v.le Carducci a v.le Pascoli, tutti i giorni dalle 20 alle 01 del giorno successivo. "Tutte le misure sono adottate – si legge sulla pagina social del Comune - per aumentare gli standard della sicurezza stradale, promuovere la mobilità sostenibile, la tutela dell’ambiente e del clima, la qualità dello spazio pubblico, la qualità della vita degli avventori".