Viadotti più sicuri con i nuovi guard rail

La Provincia in campo con l’obiettivo di rendere le strade più sicure per evitare incidenti. Ci sono, infatti, in arrivo nuovi guard rail per 212 mila euro, da installare sui viadotti delle strade del Ferrarese. È la decisione presa dalla Provincia, che con determina firmata dall’ingegnere capo dei Lavori pubblici, Luca Capozzi, ha assegnato i lavori alla ditta ’Progetto segnaletica’ di Campogalliano nel Modenese. Le nuove barriere laterali saranno posate su tre viadotti lungo la provinciale Delle Anime, di cui due a Portorotta e un terzo nei pressi dell’omonima località, in Comune di Portomaggiore. Un ultimo viadotto sarà invece messo in sicurezza con nuovi guard rail fra Vaccolino e Lagosanto, lungo la provinciale Sp 21. Continuano, quindi, gli interventi ad ampio raggio per rendere più sicure le tante arterie del Ferrarese soprattutto quelle più pericolose.