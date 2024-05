Viaggio a Lubiana, Gorizia e Trieste. Memorie portate alla luce dagli alunni

Oggi, alle 17, la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17) ospiterà gli studenti delle classi 4 e 5A del liceo Roiti, che racconteranno il loro viaggio a Lubiana, Gorizia e Trieste, condotto nell’ambito del progetto “Viaggi della memoria e viaggi attraverso l’Europa” promosso dalla Regione. L’incontro, a cura dell’Istituto Gramsci di Ferrara, in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea e il Liceo Roiti, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. "Guardare l’Europa dalle frontiere. Passato, presente e futuro dal confine orientale", questo il titolo del progetto con cui le classi 4 e 5A del Liceo Roiti hanno partecipato al bando 2024 della Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna dedicato a “Viaggi della Memoria e Viaggi attraverso l’Europa”. Le tappe del viaggio svoltosi dal 4 all’8 marzo sono state Lubiana, Gorizia e Trieste. Il punto di partenza è stata Lubiana perché la Slovenia conobbe una feroce occupazione da parte dell’Italia fascista. A Gorizia, guidati dall’associazione 4704 è stato possibile comprendere alcuni dei complessi eventi che segnarono queste terre in un periodo che va dalla fine della Prima guerra mondiale alla definizione della nuova linea di confine che dal 1947 attraversa la città di Gorizia. A Trieste accanto allo sguardo sul passato offerto dalla visita alla Risiera di San Sabba guidati dalla dott.ssa Dunja Nanuc, vicepresidente della commissione della Risiera, è stato affrontato il tema dei migranti della rotta balcanica.