Viaggio a New York con ’Le Stelle di Broadway’

Dopo il grande successo dello 'Schiaccianoci', al Teatro De Micheli riprendono gli spettacoli del cartellone 2023-2024 e torna la musica: la veste è quella del grande musical. Stasera alle 21, al Comunale di Copparo, la Compagnia Corrado Abbati porterà in scena 'Le Stelle di Broadway'. Nato da un'idea dello stesso Corrado Abbati, lo spettacolo intende accompagnare idealmente lo spettatore sui più prestigiosi palcoscenici del mitico distretto di New York, dove i sogni diventano realtà, dove si può vivere "cantando sotto la pioggia", incontrare "my fair lady", stringersi "tutti insieme appassionatamente", rivedere "Evita" sul suo balcone o lasciarsi trascinare da Ginger e Fred in uno scatenato tip tap. Emozioni e divertimento dei grandi musical (ri)accendono la voglia di cantare, ballare, ridere. Una sferzata di buon umore e di allegria ricreate da un affiatato gruppo di performers, immersi in una nuova e coinvolgente dimensione teatrale. In scena una sorprendente performance, in cui canto, ballo, musica si fanno un tutt'uno. Con le coreografie di Francesco Frola e la direzione musicale di Barbara Cocconi, gli interpreti, di diversa estrazione artistica, fondono la propria esperienza specifica con quella degli altri, creando una ricchezza di intenti, accenti, sfumature, che si riverberano in un amalgama straordinario.