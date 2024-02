"Viaggio con la prof nel mondo dei Social"

All’istituto comprensivo di Copparo il progetto continuità dell’anno scolastico 20232024 ha previsto l’utilizzo delle tecnologie Steam. Il progetto si intitola “Dalla pianta alla realtà”. Infatti in ogni incontro gli alunni della scuola Secondaria, nel ruolo di tutor, hanno aiutato i compagni più piccoli a lavorare sulla pianta topografica di Copparo. i giovani cronisti di Copparo sono seguiti dall’insegnante Jenni Ravani. Dopo l’articolo di cronaca ecco la loro intervista.

PASSIONE STEAM!

La parola all’animatrice digitale. La classe 2A ha intervistato l’animatrice digitale dell’Istituto, la prof Federica Dolcetti, per spiegare l’utilizzo della tecnologia Steam nel mondo scolastico.

Cosa fa l’animatore digitale in un Istituto comprensivo?

"E’ una figura introdotta nel 2015 dal Piano nazionale della Scuola digitale per renderla più tecnologica"

Da dove nasce la sua passione per la tecnologia?

"Questo interesse nasce perché sono un architetto, utilizzando la tecnologia nel mio lavoro ho capito che questi strumenti si possono usare anche nella vita con molti benefici"

Qual è stato il suo “percorso di vita” per arrivare a essere quello che è oggi?

"Sono partita con una laurea in Architettura. Ho lavorato dieci anni in uno studio. Poi sono passata all’insegnamento come docente di Arte e immagine. In seguito mi sono accorta che la tecnologia mi appassionava maggiormente, perciò ho deciso di passare all’ambito tecnologico perché mi dà la possibilità di insegnare ai ragazzi come muoversi nel mondo digitale e di farli ragionare sull’impatto che la tecnologia ha sul mondo ambientale, sociale ed economico"

Come vede il ruolo della tecnologia nel futuro?

"Il digitale nella scuola occuperà un ruolo sempre più importante. Bisognerà usarla al meglio e “invertire” la didattica, ovvero sarà necessario utilizzare la tecnologia per consentire agli alunni di apprendere autonomamente nuovi argomenti e poi guidarli nell’approfondimento e nell’acquisizione di una capacità di riflessione critica a scuola"

Secondo lei la tecnologia facilita davvero l’apprendimento?

"Sì, perché è cambiato il modo di imparare delle nuove generazioni. Con gli strumenti analogici qualcuno potrebbe avere qualche difficoltà, invece con la tecnologia non c’è questo tipo di problema. Dentro al mondo digitale siamo tutti più “simili”, anche con capacità e conoscenze differenti. I ragazzi però non devono esser lasciati “soli” perché può essere pericoloso".