Viaggio da Prokof’ev a Brahms. É l’ultimo atto della rassegna

Due grandi capolavori cameristici concludono la rassegna a Palazzo Roverella. La rassegna di concerti del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara realizzati in convenzione con il Conservatorio Venezze di Rovigo, si conclude a Palazzo Roverella con un concerto dedicato alle sonate cameristiche.

Tredici concerti, di cui sette programmati nell’Auditorium Marco Tamburini a Rovigo nell’ambito della rassegna ’I Concerti di Primavera di Kammermusik’ e sei a Ferrara sotto il nome di ’Ferrara Cameristica’. Una delle sedi principali della rassegna è Palazzo Roverella, grazie alla nuova collaborazione con l’Associazione Circolo dei Negozianti presieduta da Paolo Orsatti, che ha accolto con grande ospitalità la musica del Conservatorio Frescobaldi nel salone d’onore del Palazzo, sede dell’associazione.

L’ultimo appuntamento della rassegna oggi, alle 17, nel Salone d’onore di Palazzo Roverella con due grandi capolavori cameristici: La Sonata in do maggiore per due violini op.56 di Sergej Prokof’ev, e il Quintetto in fa minore per pianoforte e archi op. 34 di Johannes Brahms. La sonata di Prokof’ev fu pensata esplicitamente per le sale da concerto. Gli interpreti del concerto sono Paolo Falcioni, Vittorio Nanetti, Isabella Perpich e Angelika Strano violino, Li Xiaofan viola, Jacopo Muratori violoncello e Anna Govoni pianoforte.

Il concerto inizia alle 17, ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, non è necessaria la prenotazione, con ingresso da Corso Giovecca 47, al primo piano presso la sede dell’Associazione Circolo dei Negozianti. Per consultare il programma completo della rassegna e tutti gli eventi del Conservatorio visitare il sito www.consfe.it.