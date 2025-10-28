Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Ferrara
CronacaViaggio in Kenya per portare vestiti ai bimbi
28 ott 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
Viaggio in Kenya per portare vestiti ai bimbi

Partiranno da Lagosanto sabato prossimo le sorelle laghesi Maddy e Manuela Rolfini per un nuovo viaggio a Watamu in Kenya,...

Partiranno da Lagosanto sabato prossimo le sorelle laghesi Maddy e Manuela Rolfini per un nuovo viaggio a Watamu in Kenya, portando con se ben 92 chili di vestiti, scarpine e materiale scolastico per quei bimbi che ormai sentono come loro. Quattro valigie piene e stipate, di una solidarietà concreta che continua da qualche anno, quando le due ragazze, titolari di un centro estetico e studio massaggi del Lido Spina, recatisi in Africa per le ferie sono rimaste colpite dal bisogno che avevano le popolazioni di quei luoghi. Tornate a casa, attraverso i social e le clienti che frequentano il loro centro hanno cominciato a raccogliere indumenti giocattoli e materiale scolastico per poi portarlo ai bimbi dell’Africa. Hanno già effettuato, e portato ai piccoli abitanti di Watamu, ma anche di altri villaggi del Kenia, migliaia e migliaia di questi oggetti esprimendo un’attenzione vera e concreta per coloro che hanno bisogno e dimostrando al contempo un’innata sensibilità. Manuela e Maddy hanno già in progetto altri viaggi il prossimo a novembre e poi febbraio, accompagnate da altre persone come nel precedente e possono contare "su amico Dalla che ci aspetta in Africa e vive per qualche mese in Italia, lavorando in un locale a Porto Corsini in Romagna. Non sprechiamo nulla di quello che portiamo ai nostri piccoli amici di Watamu - aggiungo Manuela e Maddy - perchè tutto viene consegnato direttamente ai bimbi ed alle loro famiglie dalle quali riceviamo, sorrisi, abbracci e sguardi che ripagano tutto il nostro impegno del quale siamo orgogliose, ma di cui non vogliamo minimamente vantarci".

Claudio Castagnoli

