Viaggio in un mondo che scompare. In bicicletta tra le Case del popolo: "Non perdiamo la nostra storia"

L’edera è cresciuta fino ad avvolgere la struttura, quasi a mangiarsi la pietra. Si fa un po’ fatica a leggere, c’è scritto ‘Casa della cooperazione’. Al centro, un simbolo, anche quello corroso dalla pioggia, dal tempo. E’ rimasto uno sbaffo di colore sulla facciata della casa del popolo di Cologna. Un’altra storia, una manciata di chilometri. Gambulaga, Portomaggiore. Si legge ’sala Italia’ in un presuntuoso neon rosa. C’è un palco, un tendone e in alto la silhouette di due ballerini, in un accenno di paso doble.

E’ un mondo che tenacemente resiste avvinghiato alla nostalgia quello delle case del popolo, la passione della tombola ormai sbiadita, qualche tressette, con in palio un prosciutto. Inclementi i numeri. Erano 110 le case del popolo tra il 1946 e il 1972. Ne restano una trentina, una decina date in affitto a circoli Arci. Ha alzato il velo su questo mondo Rita Bertoncini, regista. In un itinerario sul sellino di una bici tra muri screpolati e vive testimonianze, anziani che ci credono ancora, che i giovani un giorno torneranno. Si chiama ‘Memorie dal popolo’, il progetto promosso da Legacoop Estense, insieme a una rete di partner, sostenuto da un finanziamento della Regione. Obiettivo che suona un po’ come una missione, valorizzare l’esperienza delle case del popolo nella nostra provincia, dalla violenza squadrista in epoca fascista al dopoguerra. Sono in corso la registrazione di un podcast e le riprese di un documentario, che verrà proiettato il 21 dicembre alle 17 nell’auditorium della biblioteca Bassani. Sarà quello il momento per tagliare il nastro della mostra fotografica del progetto. Appuntamento da non perdere, perché protagonista è il passato che ritorna. "Siamo orgogliosi di essere promotori di questa iniziativa che rievoca la vicenda delle case del popolo – afferma il vicepresidente di Legacoop Estense Daniele Bertarelli – un’importante esperienza cooperativa che ha attraversato il Novecento, costituendo per molte persone un’opportunità di emancipazione. Un’opportunità di coinvolgere i giovani per stimolare una più ampia riflessione sulla democrazia". Il progetto prevede laboratori nelle scuole, è coinvolta una quinta del liceo Carducci di Ferrara e due classi della media di Mirabello. Il documentario, realizzato dalla regista e documentarista Rita Bertoncini con Cinzia Romagnoli, co-ideatrice del progetto e autrice dei testi, racconta di un viaggio in bicicletta alla scoperta delle case del popolo della provincia. "Luoghi e volti – afferma Bertoncini – testimoniano un patrimonio di storie e aneddoti da custodire e tramandare. Quello che stiamo percorrendo in queste settimane è un viaggio di riscoperta, che parte anche dall’archivio fotografico custodito nel museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara. Vogliamo lanciare un appello alle cittadine e ai cittadini, che siano in possesso di foto e ricordi legati alle Case del Popolo: potete contribuire anche voi a scrivere questa storia, facendoci avere le vostre foto e memorie". Il podcast, realizzato dal collettivo Cumbre con la partecipazione di Antonella Guarnieri, storica che lavora al museo del Risorgimento e della Resistenza, è il racconto in audio degli anni fra il 1870 ed il 1922 nella nostra provincia. Dalle grandi bonifiche alle lotte agrarie dei braccianti, dalle vittorie elettorali socialiste al patto fra Mussolini e i proprietari terrieri. Ferrara, dove nasce lo squadrismo agrario, le case del popolo un bersaglio ideale. Oggi, dove il manganello ha fallito, impietosa la falce del tempo.