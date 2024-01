Viaggio lungo due secoli di note. Torna Trifonov, artista dell’anno

Già ospite di Ferrara Musica nel 2014, Daniil Trifonov torna nella città estense per un concerto molto atteso. Considerato uno dei pianisti più quotati del panorama internazionale, Trifonov proporrà questa sera, alle 20,30, al Teatro Comunale Claudio Abbado, un programma insolito e ben congegnato, che abbina una raccolta di brani per clavicembalo del tardo barocco con alcune delle opere più impegnative del repertorio pianistico, attraversando Settecento e Ottocento. Vincitore di un Grammy Award e Artista dell’Anno 2019 per la rivista Musical America, Trifonov è nato a Nižnij Novgorod, in Russia, nel 1991 ed è già da anni nell’Olimpo dei pianisti. Nel 2010 si è imposto nel panorama pianistico internazionale classificandosi terzo al Concorso Chopin di Varsavia, vincendo inoltre il premio per la migliore esecuzione di una mazurka e ricevendo l’apprezzamento di grandi pianisti come Martha Argerich, Nelson Freire e Krystian Zimerman. La consacrazione definitiva è avvenuta nel 2011 con la vittoria del Concorso Arthur Rubinstein di Tel Aviv e del Concorso Caikovskij di Mosca. Il concerto prenderà il via con l’esecuzione della Suite in la minore tratta dalla raccolta “Nouvelles suite de pièces de clavecin” di Jean-Philippe Rameau, famoso compositore francese la cui musica illustra la combinazione vincente di eleganza e slancio che caratterizza lo stile barocco transalpino.

La Suite comprende sette danze e brani di carattere, tra cui una brillante Gavotte con molteplici variazioni, che è stata a lungo un punto fermo del repertorio per clavicembalo e pianoforte. Si prosegue con la Sonata in fa maggiore K. 332 di Wolfgang Amadeus Mozart, una delle più celebri del suo catalogo. Il concerto terminerà nel segno di Ludwig van Beethoven, con la Sonata op. 106 “Hammerklavier”, probabilmente la più ampia e complessa delle sonate beethoveniane. Con essa il compositore tedesco raggiunse l’apice del ripensamento delle forme classiche che caratterizzò l’ultima parte della sua attività compositiva. Biglietti da 3 a 25 euro. Il concerto è compreso negli abbonamenti Large e Piano Chamber. Riduzione del 50% per i giovani entro i 30 anni, biglietto a 5 euro per gli studenti universitari e a 3 euro per gli allievi del Conservatorio.