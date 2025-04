Viaggio nei cambiamenti. Verde, clima e terremoti: "Una città più sostenibile"

Un progetto per migliorare l’impatto ambientale, mappare le isole di calore, gli allagamenti, la biodiversità ed in particolare la qualità della vita dei cittadini. Questa la mission della mostra "DatiFE: i dati raccontano la città", inaugurata ieri nella sala dell’albo pretorio in municipio. Rimarrà aperta fino al 30 aprile per esplorare Ferrara.

Un’esposizione di venti pannelli, ciascuno per indagare un diverso aspetto della città con tematismi diversi, mappe termiche, Pug, indice di ruscellamento, della vegetazione e tanto altro per offrire un viaggio visivo nel territorio urbano. Tutto questo attraverso mappe tematiche basate su dati ambientali in cui l’iniziativa viene inserita nel contesto del progetto europeo "Usage – Urban Data Space for Green Deal" in città dove il cambiamento climatico è maggiormente avvertito e prevede di strutturare un "data space", uno spazio di dati a livello urbano, in quattro città pilota – Ferrara, Graz, Leuven, Zaragoza – replicabile in altri contest.

"Il progetto rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di Ferrara verso una città sempre più sostenibile e resiliente – spiega il vicesindaco con delega all’ambiente Alessandro Balboni –. La raccolta e l’analisi dei dati ambientali sono essenziali per comprendere i cambiamenti climatici e agire in modo mirato per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. In quest’ottica la mostra allestita in città rappresenta un importante momento di condivisione, permettendo a tutti di visualizzare i dati raccolti e di capire come questi possano contribuire a risolvere le sfide climatiche".

Tutto nasce dal "Climathon Ferrara 2025", una maratona di idee che si è svolta il 21 marzo e che ha coinvolto cittadini e studenti nella ricerca di soluzioni alle sfide del cambiamento climatico dove è stato suddiviso il territorio del centro urbano di Ferrara in 20 tasselli, ognuno dei quali rappresenta un modo di vedere parti diverse della città. "Un progetto "open source" a disposizione di tutti – ha concluso Balboni - dove ogni pannello, corredato da un QR Code, rimanda direttamente alla scheda descrittiva e ad una mappa interattiva esplorabile online."

Le mappe, inizialmente realizzate per supportare i partecipanti del Climathon, si rivelano oggi strumenti efficaci per comunicare in modo accessibile e visivo il valore dei dati aperti e disponibili a tutti sul portale "dati.comune.fe.it".

Esse riguardano, nello specifico, la vita del cittadino: dalle temperature al calore, agli allagamenti, la quantità del verde pubblico e privato. Sono 121, ad esempio, i dataset sul tema ambiente suddivisi in economia e finanze, trasporti, scienza e tecnologia, indicazioni sulle zone sismiche e geotecniche, 20 sul verde e la sua gestione, 11 sull’energia e la radiazione solare, 13 su trasporti e mobilità in generale, 27 su airbrake con riferimenti alle aree pedonali, le strade a maggiore incidentalità, orario del traffico di punta e numerosissimi sotto gruppi di tematiche di cui il database si andrà ampliando.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Deda Next, Sipro Spa, The Lisbon Council e Climate Kic nell’ambito del progetto Usage. Esposizione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30. Ingresso libero e gratuito.