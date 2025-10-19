Viaggio nei film d’animazione. Una serata di gala con Mario Biondi

Torna ad incantare il pubblico il Musicfilm Festival, in programma dal 20 al 23 novembre, che trasformerà ancora una volta la città in un palcoscenico d’eccezione per le colonne sonore del cinema. L’atteso evento, dedicato alla musica da film e al doppiaggio, culminerà sabato 22 novembre con una serata-evento di gala dal titolo ’Parte del tuo mondo. Viaggio nei film d’animazione’, che avrà come ospite Mario Biondi.

La serata finale, in programma al Teatro Nuovo, si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso le più belle musiche del cinema d’animazione internazionale. Dalle indimenticabili melodie Disney alla poesia dello Studio Ghibli, dai successi della Pixar a quelli della DreamWorks, fino ai preziosi contributi italiani di Enzo D’Alò, l’evento promette di raccontare l’anima dei cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni. A rendere magica l’atmosfera saranno la Ferrara Film Orchestra diretta dal M° Ambra Bianchi e il Coro dell’Università di Ferrara diretto dal M° Francesco Pinamonti, con le coreografie di Louise Anne Gard e la regia di Roberta Pazi. A impreziosire il già ricco panorama artistico, la partecipazione straordinaria di alcune delle voci più amate del doppiaggio cantato italiano, tra cui Barbara Cola, Fabrizio Vidale, Simona Patitucci, Alex Polidori e Gabriele Patriarca. Una festa della musica e del cinema che sottolinea come l’animazione sia un linguaggio universale, capace di unire generazioni, superare confini e trasmettere valori. La direzione artistica è affidata a Edoardo Boselli. Protagonista assoluto del gran finale sarà Mario Biondi, che salirà sul palco in una veste inedita per interpretare alcune delle colonne sonore più belle della storia dell’animazione. La sua partecipazione giunge in un anno speciale, che segna il ventennale del suo singolo di successo ’This Is What You Are’, brano che ha contribuito a lanciare la sua carriera e a farlo apprezzare dal pubblico per la sua voce calda e profonda, divenuta un punto di riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale.

L’edizione 2025 del Musicfilm Festival, di Made Eventi cura l’ufficio stampa, si conferma così un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e musica, un luogo dove le immagini prendono vita attraverso le note e le note raccontano storie attraverso le immagini. I biglietti per la serata finale e per tutte le altre iniziative del festival sono già disponibili in prevendita sui siti vivaticket.com e teatronuovoferrara.com, pronti a regalare alla città di Ferrara un’autentica festa della musica e del cinema.