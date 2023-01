Viaggio nei segreti della crosta terrestre Unife nell’equipe che ha scoperto la roccia rara

Il ritrovamento di un rarissimo campione di roccia da parte dei geologi Unife ha permesso di ricostruire per la prima volta il viaggio che la crosta terrestre compie verso l’interno della Terra durante i movimenti di sprofondamento delle placche continentali. Tale processo geodinamico, fino a oggi solo ipotizzato, è valso al team internazionale di scienziati la pubblicazione sull’ultimo numero di Nature Communications. Insieme al professor Gianluca Bianchini del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara, hanno partecipato allo studio ricercatori dell’Università La Sapienza, dell’Università di Firenze, del Consiglio nazionale delle ricerche italiano (Cnr-Igag, Cnr-Igg), del Consiglio nazionale delle ricerche francese e del Centro di ricerca Certema di Grosseto. La ricerca è coordinata dai professori Luigi Dallai e Sandro Conticelli. La scoperta si basa sul ritrovamento di una particolare roccia portata in superficie da un magma eruttato dal vulcano spagnolo Cabezo Negro, circa 2 milioni di anni fa.

"Il campione di roccia che abbiamo scoperto in Spagna è uno xenolite di mantello con vene contenenti quarzo. Si tratta di un vero e proprio unicum: non ne esistono altri al mondo - racconta il professor Gianluca Bianchini (foto) - L’Università di Ferrara ha una lunga tradizione nello studio di xenoliti di mantello, cioè noduli di mantello terrestre portati alla luce attraverso eruzioni vulcaniche. Il campione al centro di questo studio è stato ritrovato dopo numerose campagne di ricerca in diverse zone del mondo, dall’Italia all’Europa, Asia, Africa. Questa roccia ci ha permesso di evidenziare per la prima volta la presenza di quarzo nel mantello terrestre. Il quarzo è un minerale tipico della crosta continentale del nostro pianeta e fino ad ora non era mai stato ritrovato nel mantello. Pertanto, si tratta della prima evidenza diretta di un complesso processo geodinamico, solo ipotizzato ma fondamentale nell’ambito del meccanismo della tettonica delle placche: il riciclo profondo di crosta continentale durante la subduzione all’interno del mantello terrestre".