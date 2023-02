Viaggio nel cuore dell’informazione ferrarese

Continua il campionato di giornalismo con questa bella prova dei ragazzi di II A, II B, II C della Scuola Secondaria di Ostellato. Pubblichiamo il primo pezzo con i nomi dei giovani cronisti, la prossima puntata verra pubblicato il secondo pezzo. Buona lettura.

Curiosi si nasce,

giornalisti si diventa

Viaggio nel cuore dell’informazione ferrarese

Cronisti in erba a caccia di consigli nella redazione del Carlino

“Spirito di osservazione e curiosità, i due requisiti fondamentali di un giornalista”, ecco le parole di Federico Di Bisceglie, giovane ed entusiasta cronista de Il Resto del Carlino, con le quali ci ha calorosamente accolto e ha cominciato l’incontro. Ha rivolto poi a noi ragazzi una serie di domande per testare la nostra preparazione in merito alla composizione di un articolo giornalistico. In seguito ci ha illustrato come si allestisce la vetrina di un quotidiano, cioè la prima pagina, con le notizie più intriganti. Ci ha anche spiegato le varie tipologie della cronaca: un quotidiano spazia dalla Cronaca Nera ovvero omicidi e furti, alla Cronaca Bianca, fino alla Cronaca Sportiva. Veniamo poi ai segreti per diventare un giornalista: il primo è avere la capacità di osservare e il secondo è la curiosità, ma bisogna sapere anche che un cronista “non ha orario”, si lavora giorno e notte, anche durante le festività, perché la cronaca non aspetta! Al termine di questa esperienza, abbiamo potuto condividere le nostre riflessioni, ecco quanto è emerso: diventare cronista è appassionante, poiché è bello sapere che gli altri leggono ciò che tu hai scritto. Andare a caccia di fatti da raccontare, verificandone le fonti e divulgando le notizie è importante, perché permette ai lettori di rimanere informati. Ricordiamo infatti che la libertà di stampa e di opinione è sancita dalla nostra Costituzione ed è il fondamento di ogni democrazia. Tutti soddisfatti della visita, per le parole semplici e comprensibili, usate dalla nostra guida e per tutto quanto ci è stato illustrato, siamo tornati nella nostra “redazione scolastica”, pronti per metterci alla prova. Seguiteci nelle nostre prossime pubblicazioni, nell’ambito della nuova edizione di Cronisti in Classe: faremo sentire la nostra voce, cercando di mantener il rigore della cronaca e dell’inchiesta giornalistica.

I ragazzi di II A, II B, II C

Scuola di Ostellato