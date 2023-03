Viaggio nel mondo della scultura con il ricercatore Marco Scansani

FERRARA

Sono stati 2.381 i visitatori che nel weekend, da venerdì a domenica, hanno visto la mostra ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’ a Palazzo dei Diamanti, con un picco di 981 ingressi registrati solamente nella giornata di sabato. Questa settimana, due saranno gli incontri di approfondimento alla rassegna, che fino al 19 giugno riunisce a Ferrara oltre 100 opere, provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo e consente ai visitatori di scoprire (o riscoprire) due indiscussi protagonisti del Rinascimento italiano. Oggi l’appuntamento è a Bologna, alle 17 alla biblioteca comunale dell’Archiginnasio, con Michele Danieli, curatore della mostra insieme a Vittorio Sgarbi. Si tratta della prima di due conferenze in programma fuori Ferrara, cui seguirà l’incontro alla biblioteca Poletti di Modena, il 15 aprile (sempre alle 17).

Prosegue invece giovedì alle 17, alla Sala Rossetti di palazzo dei Diamanti, il terzo appuntamento del ciclo di incontri di approfondimento sull’esposizione ‘Rinascimento a Ferrara’. Sarà Marco Scansani, ricercatore dell’Università di Trento, a condurre il pubblico in un affascinante viaggio attraverso la scultura, dentro e fuori la mostra. Gli appuntamenti, curati dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune e organizzati con il sostegno di Versalis, arricchiranno la programmazione per tutta la durata dell’esposizione. Ogni volta verrà ospitato un esperto in materia per scoprire la mostra da molteplici prospettive. In attesa del racconto di Vittorio Sgarbi, in programma il 4 aprile, il calendario continua il 30 marzo con Valerio Mosso.