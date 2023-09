Viaggio nel post impressionismo ferrarese In mostra le opere inedite di Paolo Fabbri

Un viaggio nel post impressionismo in chiave ferrarese. Inaugura sabato (e durerà fino al 22 settembre), la mostra del pittore estense Paolo Fabbri. Per lo più, si tratta di opere inedite che verranno presentate alla galleria d’arte di via Aldighieri 41, grazie all’iniziativa del club Amici dell’Arte. Oltre alla presentazione delle opere – sabato alle 17 – verrà illustrato il libro dedicato al Cad (circolo artistico dilettanti) di cui Fabbri fu presidente. "Sarà una mostra in qualche modo unica – spiega la figlia del pittore, Maria Elisabetta – perché raccoglie molte opere di periodi diversi, anche sotto il profilo artistico, di mio padre". Dieci anni prima della scomparsa dell’artista ferrarese. La stragrande maggioranza dei dipinti, in particolare quelli del periodo giovanile, sono stati esposti solamente negli anni a ridosso del Dopoguerra e poi chiusi fino a oggi in una soffitta. Ed ecco la riscoperta della figlia che Cinzia Reggiani, ha deciso di realizzare la personale.