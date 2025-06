Viaggio nella buona sanità. Chirurgia senza cicatrici: "Già un grande successo"

Da 2 anni il programma innovativo offre ottimi risultati estetici e funzionali, ponendo il Centro del Sant’Anna come riferimento nazionale. La mastectomia endoscopica video-assistita, è un approccio chirurgico all’avanguardia che consente la rimozione del tumore al seno senza lasciare cicatrici visibili. Approccio che sta rivoluzionando la terapia e la prevenzione del tumore al seno. A distanza di due anni dall’avvio del programma innovativo di "chirurgia della mammella senza cicatrici", 66 pazienti sono già state trattate con successo a Ferrara attraverso questa metodica avanzata.

Questa innovativa procedura – realizzata all’interno dell’unità operativa complessa di chirurgia senologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – è impiegata sia a scopo terapeutico per pazienti già affette da tumore della mammella, sia a scopo preventivo per quelle in cui è stata riscontrata una mutazione genetica Brca1 e Brca2, che espone ad un rischio significativo (pari al 70%) di sviluppare la malattia nel corso della vita. Il vantaggio più distintivo di questa metodica è l’assenza di incisioni visibili sulla mammella, garantendo alle pazienti l’assenza di cicatrici, avvallamenti o ombre, preservando l’integrità estetica e la qualità della vita post-intervento. Al risveglio le pazienti non vedono tracce dell’intervento, con la pelle che riveste la mammella e il complesso areola-capezzolo completamente integri. Oltre all’esito estetico si registrano ottimi risultati funzionali, poiché la ricostruzione chirurgica-plastica viene eseguita posizionando la protesi davanti al muscolo pettorale, senza compromettere la funzionalità dell’articolazione scapolo-omerale e mantenendo la completa mobilità del braccio. Questo approccio rappresenta una vera rivoluzione nella terapia del tumore al seno, poiché le pazienti non avranno quotidianamente la consapevolezza del ricordo di quanto accaduto guardandosi allo specchio. Ferrara si conferma un punto di riferimento nazionale per questa tecnica. Il programma, iniziato due anni fa, ha permesso a questo Centro di diventare quello con la maggiore esperienza in Italia (con 66 pazienti trattate) per la mastectomia endoscopica video-assistita. Esiste anche un altro centro di riferimento in Italia, a Candiolo (Torino), oltre ad altri 14 in Europa. A riprova dell’importanza e del riconoscimento di questa metodologia, il prof Paolo Carcoforo (Direttore della chirurgia Senologica di Cona), è stato l’unico esperto di chirurgia della mammella in Italia selezionato per presentare questa metodica innovativa al Congresso Nazionale di Napoli, un evento che ha visto la partecipazione di 300 chirurghi da tutta Italia, 30 dei quali hanno portato all’attenzione della platea elementi di innovazione nell’ambito chirurgico.

Il successo di questa metodica sta attirando l’attenzione di altri professionisti del settore: numerosi chirurghi da diverse città italiane, come Bari e Milano, si sono recati a Ferrara per apprendere la tecnica e implementarla nelle proprie realtà chirurgiche.

"Siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo ottenuto a Ferrara – dichiara il prof Carcoforo - con la mastectomia endoscopica video-assistita. La possibilità di offrire alle nostre pazienti una guarigione dal tumore senza il peso visivo e psicologico di una cicatrice è una vera rivoluzione, consentendo loro di non avere più alcun segno visibile del percorso affrontato. Vedere le pazienti recuperare pienamente, non solo dal punto di vista fisico ma anche a livello di fiducia, è la più grande soddisfazione. Il nostro obiettivo è continuare a innovare e a formare nuovi specialisti per rendere questa tecnica accessibile a un numero sempre maggiore di donne, contribuendo alla sua diffusione a macchia d’olio nelle Breast Unit Italiane".