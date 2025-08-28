Viaggio nella Casina delle meraviglie. Maria Grazia Massafra apre le porte

La Casina delle meraviglie, con Maria Grazia Massafra. Evento oggi, alle 21,30, nel Giardino della Casa Museo Remo Brindisi.

In una villa storica nel cuore di Roma, Villa Torlonia, all’inizio del Novecento fu costruito un edificio misterioso e nascosto, coloratissimo e dalle forme insolite: la Casina delle Civette. L’edificio fu residenza del Principe Giovanni Torlonia Jr. (1873-1938) che, secondo la moda architettonica del primo Novecento, lo volle nelle forme del villino Liberty, in un luogo riservato e nascosto della Villa. Edificato fra il 1908 e il 1920, esso colpisce per la fantasia architettonica, che gli conferisce un aspetto visionario e fantastico. Il villino venne arricchito da vetrate policrome a soggetti naturalistici, realizzate da alcuni degli artisti più in voga a Roma al momento, tra cui il più famoso era Duilio Cambellotti: a lui si deve l’iconica vetrata “delle Civette”, animale notturno che compare in maniera predominante nella decorazione esterna e interna, come una sorta di animale-guida. Oggi la casa è sede di un museo dedicato alla vetrata artistica nei primi decenni del Novecento. L’intervento illustrerà la storia architettonica della Casina, delineando la singolare personalità del Principe Torlonia. Maria Grazia Massafra, storica dell’Arte, si è laureata a Roma in Storia dell’Arte Moderna e perfezionata all’Università di Firenze in Storia della Miniatura e delle Arti Minori e, presso Roma Tre, in Didattica Generale e Museale.