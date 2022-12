Viaggio nella memoria tra gli scritti di Bassani

Stamane a partire dalle 10, si svolgerà un’avvincente passeggiata, narrata dalla brava guida turistica Simonetta Sovrani e dall’artista olandese Jos Peeters. Un percorso che vuole rendere il giusto omaggio ad un grande scrittore, Giorgio Bassani, che a Codigoro ha lasciato un segno profondo, dedicandogli il romanzo "L’Airone". Evocando le tappe percorse da Edgardo Limentani, protagonista del romanzo "L’Airone", i visitatori saranno portati alla scoperta dell’affascinante itinerario artistico "Bassani scrive sui muri." Peeters è l’autore del progetto bassaniano commissionato dal Comune codigorese tre anni fa, con l’obiettivo di creare un circuito virtuoso di visite che, tra il centro di Codigoro, Pomposa e Volano, toccando tutti i luoghi descritti nel bellissimo libro. Sono una quindicina i monumenti sui quali, ricalcando la grafia di Giorgio Bassani, l’artista olandese ha trascritto diversi passaggi del romanzo. "L’Airone" è il romanzo del dolore definitivo, di un malessere esistenziale onnicomprensivo che pervade ogni aspetto della realtà: l’individuo, i suoi affetti, le cose, la natura. Molti dei personaggi narrati in questo libro sono realmente vissuti ed hanno potuto far conoscere a Giorgio Bassani, cui intitolata la biblioteca codigorese, la magia della caccia in valle, accompagnato dal barcaiolo Gavino Aleotti. Anche il regista codigorese Cesare Bornazzini si è cimentato in una riproduzione, un breve cortometraggio, del romanzo che ricorda ai propri lettori come soltanto dopo essere scesi nell’abisso più profondo sarà possibile risalire e progettare di nuovo.

Ermanno Paccagnini ci ricorda che Giorgio Bassani stesso dichiarò di essersi sentito liberato dopo aver concluso quest’opera in cui il protagonista, Edgardo Limentani, sembra riassumere su di sé le caratteristiche dei precedenti personaggi bassaniani, portate a una dimensione esistenziale non rimediabile. Riproposto in quei luoghi ed edifici ancora oggi presenti in quella Codigoro che fu lo scenario naturale di quel romanzo cupo e meraviglioso. La speciale visita guidata, a partecipazione gratuita, durerà tre ore, con punto di ritrovo in Piazza Matteotti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 348-4904264.

Claudio Castagnoli