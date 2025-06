Viaggio nella musica del grande Dalla: "Caro Lucio, i classici del cantautore"

Si chiama "Caro Lucio" il concerto, ad ingresso gratuito, tributo al compianto cantautore bolognese Lucio Dalla, proposto questa sera alle 21.15, sul palco allestito nel parco abbaziale di Pomposa a Codigoro. Sul palco, allestito nel parco abbaziale di Pomposa, le protagoniste assolute di una serata speciale saranno le canzoni tratte da un repertorio indimenticabile, da "Piazza Grande" a "Caruso", da "Anna e Marco" a "Ma come fanno i marinai" ad "Attenti al lupo" e molte altre. Sarà un grande viaggio in musica, a cura di FKM Productions, un’occasione speciale per vivere una notte dalle grandi emozioni e suggestioni.