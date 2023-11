Viaggio nella natura del Delta con un taccuino

C’è un Taccuino che va sfogliato attentamente e di sicuro con piacere. E’ quello della Biodiversità del Delta del Po, preziosa pubblicazione a cura del disegnatore Andrea Ambrogio, presentata ieri mattina in Camera di Commercio di fronte ad alcune attentissime classi dei licei "Ariosto" e "Carducci". L’iniziativa editoriale, voluta appunto dall’ente del Parco con sede a Comacchio, costituisce un "viaggio nella natura del Delta del Po", attraverso la narrazione grafica – con una matita sapiente ed evocativa – del citato Ambrogio, di 25 specie-guida del mondo animale e del mondo vegetale di quel nostro speciale territorio. Ecco allora che sulle tavole illustrate (in elegante formato orizzontale) campeggiano sua maestà l’anguilla e i re dei boschi del Delta: il lupo e il cervo; i dolci fratini e avocette, gli emblematici fenicotteri, le sapienti mamme merette, i superbi aironi di bassaniana memoria, gli inevitabili gabbiani corallini e in acqua testuggini, triotti e storioni ma anche ninfee bianche da far invidia agli impressionisti, malvoni di palude e salicornia a go go. Insomma una festa dell’ambiente nel segno della biodiversità, come ha osservato in apertura il vicepresidente della Camera di Commercio Paolo Govoni che ha anche ricordato l’impegno, di ciascuno, per la difesa del nostro habitat, la lotta allo spreco, sottolineando il valore del riuso; il tutto in una prospettiva affidata alla crescita sostenibile, al rispetto della legalità, al contrasto alle diseguaglianze. Del significato della pubblicazione e più in generale del ruolo del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ha poi parlato la presidente Aida Morelli osservando in apertura che l’educazione ambientale inizia dalla scuola; una scuola che registra un crescente interesse verso questa splendida area della nostra provincia ricchissima di bellezze naturali e artistiche. Morelli ha anche ricordato come il Parco abbia conseguito importanti riconoscimenti Unesco e che fra le sue principali attività figura la difesa quotidiana delle sue tante biodiversità in un contesto dove naturalmente opera l’uomo. Il Taccuino rappresenta dunque uno "spaccato" di questo mondo che "spesso guardiamo ma non osserviamo". Della struttura e della vita del Parco ha infine parlato il direttore Massimiliano Costa: un territorio di 54.000 ettari lungo 80 chilometri da Goro a Cervia, comprendente nove comuni.

Alberto Lazzarini