Viaggio nella storia del dialetto a Stellata con il linguista Vitali

Domenica alle 17.30, al Museo archeologico di Stellata è tempo del secondo appuntamento della rassegna "Urécia par mastèl. Percorsi tra dialetto e dintorni". L’iniziativa, dedicata alla valorizzazione e riscoperta delle antiche parlate locali si prepara ad accogliere un ospite di assoluto prestigio: il linguista e traduttore bolognese Daniele Vitali, figura di spicco nel panorama glottologico italiano e studioso dei dialetti dell’Emilia-Romagna. Vitali arriverà direttamente da Bruxelles dove lavora. L’incontro si intitola "S’al n’è frarés, sa dscòrat? Viaggio nei dialetti della provincia di Ferrara (e dintorni)". Vitali guiderà il pubblico in un affascinante percorso basato sulle tematiche del suo ultimo libro (di prossima uscita), esplorando la storia, le particolarità e le varianti del dialetto ferrarese. Si approfondirà la genesi del dialetto e, soprattutto, si analizzeranno le differenze di pronuncia e di grammatica tra il ferrarese e gli altri dialetti emiliano-romagnoli, veneti e lombardi. Un focus speciale sarà dedicato alle varianti interne al ferrarese stesso, come, ad esempio, il bondenese e le sue microvarianti parlate nelle frazioni. Daniele Vitali è un glottologo e traduttore italiano con un ricco curriculum: diplomato a Bologna in inglese, tedesco e francese, si è laureato in traduzione di tedesco e russo alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste. Dal 1998 lavora per le istituzioni europee (prima a Lussemburgo e ora a Bruxelles) come traduttore di diverse lingue. I suoi principali interessi scientifici vertono sui dialetti dell’Emilia-Romagna e delle zone limitrofe. È co-fondatore de "Il Sito Bolognese" e del Corso di bolognese che si tiene ininterrottamente dal 2002.

Claudia Fortini