Viaggio nella zona rossa: "Andremo da parenti, è solo per poche ore"

Tosatti

"Il giorno dell’evacuazione andremo da parenti o a farci un giro". È la scelta più gettonata dai residenti interessati dall’evacuazione temporanea dalle proprie abitazioni nella giornata di domenica 26 novembre. In corso Porta Po, precisamente nell’area a ridosso del cantiere dell’ex convento di San Benedetto dove verranno effettuate le operazioni di bonifica della bomba risalente alla Seconda guerra mondiale, gli abitanti sono in attesa di capire qualcosa di più su come si svolgerà quella giornata campale. Alcuni di loro non sapevano che dovranno lasciare per qualche ora la propria abitazione, altri avevano appreso già da tempo che ci sarebbe stata questa evacuazione.

In piazza San Benedetto c’è Sergio Boari, il quale non conosceva appieno la situazione. "Abito qui vicino con mia moglie – spiega –, valuteremo con calma come organizzarsi per le ore in cui ci saranno queste operazioni di bonifica. Magari sarà l’occasione per fare visita a parenti, ma sicuramente in qualche modo ci organizzeremo. Attendiamo la comunicazione sugli orari e da quando dobbiamo liberare l’abitazione". Pareri e risposte che sembrano sostanzialmente andare nella direzione della pianificazione, approfittandone per qualche gita fuori porta con la famiglia. Gabriella Gabrieli abita con la sorella proprio nella piazza San Benedetto, a pochissimi metri del punto dove si effettueranno le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico. "Prendiamo atto di questa necessità – afferma –, appena avremo le indicazioni formali e precise ci adopereremo, al massimo valuterò se andare a trovare mia figlia in via Bologna in quanto la sua abitazione è fuori dall’area interessata all’evacuazione. Mi adeguerò anche se mi dispiace, sono abituata a stare in casa, ma non possiamo fare diversamente". In sella alla sua bici, Raimondo Mulas non era completamente a conoscenza di quanto accadrà. "Ne ho sentito parlare, ma non sapevo bene la zona interessata – dichiara –. Abito con mia moglie e cercheremo di andare da qualche parte, non credo che avremo problemi, ma nel caso cercheremo di adattarci secondo quanto ci comunicheranno".

L’evacuazione interesserà anche gli amici a quattro zampe, in quanto nemmeno gli animali domestici potranno rimanere nella zona rossa. "Ho letto qualcosa su internet riguardo al ritrovamento di questa bomba – dice Antonella Sattin –. Abito proprio nel raggio interessato, vedrò come fare. Più che altro il mio cane è abituato a stare sempre in casa e fatica a salire in auto. Troverò una soluzione anche per lui". Oltre ai residenti, che dovranno per una domenica lasciare ‘forzatamente’ le abitazioni, anche alcune attività, bar e ristoranti dovranno abbassare la serranda, come nel caso del bar pasticceria San Benedetto che si trova praticamente di fronte al cantiere nell’area dell’ex convento. La sensazione più diffusa nel quartiere resta comunque quella della ancora poca certezza su cosa fare, ma con la consapevolezza che domenica 26 novembre sarà diversa dal solito per molti di loro. "Vedremo cosa faremo per quella domenica – commenta Gianpaolo Giuliani –. È anche vero che si tratta di una giornata festiva, quindi, in qualche modo una soluzione la troveremo, senza affanno". Anna Maria Valentini con un sorriso si mostra tranquilla: "Vorrà dire che andremo a mangiare fuori da qualche parte". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Filippo Palara: "Vedremo se andare a trovare parenti o a farci un giro per tutta la giornata".