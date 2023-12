Viaggio nell’artigianato, il maestro Peppe Paolini espone a Pontelagoscuro

Un nuovo appuntamento con l’artigianato in legno del maestro Peppe Paolini. Nella Sala Nemesio Orsatti, in via Risorgimento a Pontelagoscuro, è stata inaugurata la mostra di oggetti in legno creati dall’artigiano. Un appuntamento organizzato dalla Pro Loco Pontelagoscuro, patrocinato dal Comune di Ferrara e in collaborazione con l’Avis Comunale di Ferrara, Associazione ‘Voglio Volare’. Gli orari fino al 14 gennaio 2024, 10-12 e 16-18.30, ingresso libero. Peppe Paolini è una vecchia conoscenza della Sala Nemesio Orsatti. Le sue creazioni in legno hanno più volte ornato lo spazio espositivo negli ultimi anni, quasi un appuntamento fisso.

Mario Tosatti