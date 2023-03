Viaggio sul Po di Primaro Cazzola racconta ai visitatori le meraviglie... virtuali

Nella Ferrara di terra e acqua, un posto di tutto rilievo è occupato dal Po di Primaro, che come tutti i corsi d’acqua ha modellato il territorio nei secoli, marcando la storia, la geografia, gli interventi dell’uomo. Il racconto di questo fiume viene offerto oggi, alle 18, da Franco Cazzola, autore e narratore raffinato, docente di storia economica all’Università di Bologna. L’incontro è organizzato dal Cohousing San Giorgio, che si trova appunto sulla riva del Po di Primaro, in via Ravenna 228. Cazzola condurrà il pubblico in un percorso "ambientale e sociale, un viaggio virtuale nello splendido fiume ferrarese che fa parte della Rete natura 2000". Ingresso libero, ampio parcheggio.