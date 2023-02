Viaggio sulle orme dei flussi migratori Il punto con Mosca

Sarà dedicata al tema dell’immigrazione la conferenza di Franco Mosca, esperto di dinamiche e flussi migratori, in programma oggi alle 17 alla biblioteca Ariostea (via Scienze 17). L’incontro, a cura dell’Associazione Olimpia Morata, sarà introdotto da Cinzia Brancaleoni e potrà essere seguito anche sul canale Youtube Archibiblio web. Uno degli aspetti meno conosciuti, ma più nominati nel dibattito sociale e politico, è l’immigrazione. L’incontro si propone di fare chiarezza sul tema ricorrendo a dati statistici e spiegando l’immigrazione come un fenomeno complesso che va studiato e affrontato con la giusta preparazione.