Viaggio tra giardini e cortili segreti Due giornate con ’Interno Verde’

Ferrara apre i propri giardini con ‘Interno Verde 2023’. Nei portici suggestivi di Palazzo dei Diamanti, si è tenuta la presentazione dell’ottava edizione del festival che si articolerà in due giornate itineranti sul territorio, che si terranno sabato e domenica. All’incontro sono intervenuti Marco Gulinelli, assessore alla cultura, Fabio Falleni, responsabile dell’Ufficio promozione del paesaggio e della natura, per la Regione Emilia-Romagna, Licia Vignotto, responsabile di Interno Verde, Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale, Silvia Grandi e Paolo Villani, rispettivamente presidente e vicepresidente di Copma, sponsor dell’evento. La peculiarità del festival ‘Interno Verde 2023’ sarà quella di poter ammirare nella sua bellezza eleganti corti rinascimentali, piccole oasi fiorite di tranquillità e pace domestica, labirinti di siepi e magnifici alberi secolari, orti medievali celati alla vista dei passanti dagli alti muri di cinta.

Tutto questo, eccezionalmente e grazie alla manifestazione Interno Verde, si metterà a disposizione della collettività. Tutti i ferraresi e turisti sabato e domenica potranno esplorare più di cinquanta giardini, gentilmente aperti dai loro proprietari. Luoghi densi di suggestioni e ricordi, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città. Interno Verde ha raccolto la disponibilità di famiglie, istituzioni e aziende, che per un fine settimana apriranno porte e portoni, permettendo a chi vorrà partecipare all’evento di esplorare la città in modo intimo e inedito. Un’occasione unica per scoprire, dietro le facciate degli eleganti palazzi della capitale estense, un’anima verde tanto rigogliosa quanto capillarmente diffusa.

L’obiettivo dell’associazione Ilturco, che dal 2016 cura l’appuntamento, è sensibilizzare i visitatori al rispetto e alla cura dell’ambiente, fornire alla comunità una chiave per leggere e interpretare con maggiore profondità lo spazio urbano. Per questo ogni giardino sarà accompagnato da informazioni di carattere botanico, storico e architettonico, che durante i due giorni saranno a disposizione online oltre che presso i giardini coinvolti. Tante altre iniziative collaterali saranno organizzate durante il fine settimana, in collaborazione con le associazioni e gli operatori culturali del territorio. Previste mostre e incontri dedicati all’ambiente, laboratori per adulti e bambini, visite guidate, picnic e pranzi ispirati ai sapori della primavera. Le iscrizioni sono aperte online al sito www.internoverde.it.

Mario Tosatti