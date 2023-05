Viaggio tra l’Idice e il Sillaro Gli aiuti arrivano in canotto "C’è un’intera famiglia con la casa sott’acqua"

di Nicola Bianchi

"Ciao papi", si sbraccia la bimba dal finestrino dell’auto con accanto la mamma mentre Fabio inforca i remi e inizia a far avanzare il piccolo canotto arancio nel miscuglio tra acqua (tanta) e fango (ancora di più). Deve arrivare laggiù in fondo, 5-600 metri di vogate per aiutare un’intera famiglia rimasta prigioniera nella propria abitazione. "Questa mattina – dice prima della partenza – ci ha provato mio fratello a piedi con gli stivaloni ma è andato giù a metà busto, ora tocca a me. Siamo riusciti a portare una pompa sommersa, siamo idraulici. Mai vista una situazione del genere, si doveva intervenire prima". Via Cardinala, appena giù dal ponte sul Sillaro che divide il ferrarese dal ravennate, Campotto da Spazzate Sassatelli, ad un tratto sparisce. Inghiottita da quel mare di acqua sputato fuori dall’affluente del Reno tracimato l’altra notte. La casa rurale al civico 71 (già in territorio ravennate) ha il piano terra sommerso, gli attrezzi si vedono a malapena. "Ho sentito Fabrizio – racconta un’automobilista –, uno dei proprietari, stanno tutti bene e hanno deciso di restare lì fino a quando l’acqua non arretrerà. Ci sono anche due persone anziane".

Si ferma Domenico con il furgoncino, di professione fa l’apicoltore. Sospira: "Avevo le arnie a un chilometro da qui ma non posso andare oltre". Sì, aveva. Perché le sue otto arnie, con 70mila api ognuna, sono state spazzate via dal torrente tracimato. "Le mie povere api tutte morte, addio miele, l’annata finisce qui. Già l’apicoltura era in ginocchio, questa è il colpo di grazia". Poco più avanti, dice, "c’è una stalla con le mucche in mezzo metro di acqua. Gli allevatori non sanno cosa fare per salvarle". Al bar Due Ponti di Campotto, tra Idice e Sillaro, si parla, si discute animatamente su cosa bisognava fare per evitare il disastro. "Serviva una manutenzione continua – dice un pensionato –, gli argini sono un colabrodo. Basta poco e tutto crolla, sotto ci sono le tane di volpi e nutrie. Ovvero buchi enormi". Dal Comune di Argenta, al lavoro con Protezione civile, Bonifica Renana e forze dell’ordine, arrivano messaggi rassicuranti: "Campotto non è in allarme, la situazione peggiore è dove il Sillaro ha rotto, nel ravennate". Martedì, spiegava sui social il sindaco Andrea Baldini, "la chiusa Accursi è stata completamente aperta, e segnaliamo la tracimazione della Coronella, sulla chiavica Cardinala. Si stanno allagando le casse di espansione e colmata di Argenta e Campotto, l’area tra la sinistra Idice e la Botte, per sgonfiare l’Idice ed evitare che rompa o tracimi in punti vicino a centri abitati. Abbiamo comunicato la situazione a tutti i residenti dell’area in corso di allagamento". Porta a porta, l’altra notte. "Abbiamo l’ostello di Anita disponibile – aggiungeva ieri l’assessore Giulia Cillani – per chi ne avesse bisogno. L’area più critica è tra l’Idice e la Botte". Qualche famiglia ha lasciato volontariamente casa raggiungendo i parenti, ma nessuno, nel nostro territorio, è stato evacuato.

Sotto l’argine dell’Idice, che martedì ha raggiunto livelli record di piena, vive Onorino Baldon: "Da sempre siamo a tu per tu con il torrente, non ci fa paura e mai abbiamo lasciato la nostra casa. Cose del genere sono già accadute, le conosciamo bene purtroppo". "Il momento più critico? – aggiunge Gino Berardini che vive un paio di case più in là – Attorno alle 19-20 di martedì. Quanta acqua... Per fortuna sono state aperte subito le chiuse e allagati i campi per sgonfiare l’Idice". Già, i campi. Molti spariti. "E chissà – chiude Sauro, 71 anni contadino – quando potremmo tornarci. L’ennesima annata da buttare".